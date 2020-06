Disney produz filme musical baseado nas músicas de Lionel Richie

Wikimedia commons Cantor de 70 anos será um dos produtos de novo projeto do estúdio



A Disney está preparando um novo filme musical, com o título provisório de “All Night Long”, que se baseará nas canções de Lionel Richie, informou a revista Variety nesta terça-feira (9).

A intenção inicial é que o filme seja lançado nos cinemas, e não diretamente na plataforma de streaming da companhia, Disney+. Richie, de 70 anos, fará parte do projeto como um dos produtores, e Pete Chierelli, que foi roteirista de “A Proposta” (2009) e “Podres de Ricos” (2018), também estará na equipe.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre a trama de “All Night Long” nem rumores de possíveis nomes para o elenco.

Astro dos anos 80, Richie integrou a banda The Commodores se tornou um dos grandes nomes do pop graças a hits como “All Night Long”, “Easy” e “Endless Love”.

Em 1985, compôs com Michael Jackson “We Are The World”, um dos singles mais bem-sucedidos da história e hino de uma campanha beneficente que contou com a participação de convidados como Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Diana Ross, Bob Dylan e Tina Turner.

Richie já ganhou quatro prêmios Grammy e, em 2016, foi homenageado pela Academia da Gravação como Pessoa do Ano pela carreira de sucesso.

*Com EFE