Oscar 2023 deve voltar a transmitir todas as categorias ao vivo

Novo CEO da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Bill Kramer disse que ‘amaria’ ver todas as premiações acontecendo durante a cerimônia

Divulgação Cerimônia do Oscar 2023 está marcada para o dia 23 de março



O novo CEO da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Bill Kramer, indicou que todas as categorias do Oscar deverão voltar a ser apresentadas ao vivo durante a cerimônia já na edição de 2023. A declaração foi dada em entrevista ao site oficial da Academia, onde Kramer explicou seus planos para a cerimônia. “Em 2023, teremos a 95ª edição do Oscar, e a energia ao redor do espetáculo precisa ser de celebração do cinema e dos prêmios – nosso legado, nossos artistas, nossos filmes, nosso futuro. Já estamos trabalhando duro com o pessoal da Disney-ABC na cerimônia. Eu amaria ver todas as disciplinas artísticas e científicas sendo honradas durante a cerimônia”, afirmou Kramer, que definiu o Oscar 2023 como “uma oportunidade de celebrar a união do nosso legado, o trabalho poderoso e diverso que fazemos na Academia, e a nossa visão de futuro”. Na edição de 2022, oito das 23 categorias do Oscar não foram apresentadas na cerimônia ao vivo, mas sim em um pré-evento que aconteceu antes do evento televisionado. Os discursos dos ganhadoraes foram exibidos durane intervalos da cerimônia. O Oscar 2023 está marcado para acontecer no dia 12 de março.