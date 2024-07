O filme ‘Motel Destino’, do cineasta brasileiro, chega aos cinemas nacionais no dia 22 de agosto, mas antes tem uma pré-estreia marcada para o dia 3/8 em Fortaleza e abre o Festival de Gramado no dia 9/8; veja trailer

Divulgação/Jarbas Oliveira Karim Aïnouz descreve o filme, estrelado por Fabio Assunção, Nataly Rocha e Iago Xavier, como um thriller que explora temas de 'tensão e tesão'



Após sua participação no Festival de Cannes, onde concorreu à Palma de Ouro, o longa-metragem “Motel Destino”, dirigido pelo cearense Karim Aïnouz, está prestes a estrear nos cinemas brasileiros. A data marcada para a estreia é 22 de agosto, mas os fãs poderão conferir o filme antes, com uma pré-estreia programada para o dia 3 de agosto em Fortaleza. Além da pré-estreia, “Motel Destino” será o filme de abertura do Festival de Gramado, que acontece no dia 9 de agosto. O longa também fará parte da programação do Festival Filmes Incríveis, em São Paulo, no dia 14 do mesmo mês, ampliando assim sua visibilidade e alcance ao público.

Recentemente, um novo trailer do filme foi lançado, revelando um triângulo amoroso que envolve os personagens interpretados por Iago Xavier, Fabio Assunção e Nataly Rocha. A narrativa gira em torno de um homem que se refugia em um motel no litoral do Ceará e acaba se envolvendo com a esposa do proprietário do estabelecimento. Karim Aïnouz descreve a obra como um thriller que explora temas de “tensão e tesão”, prometendo uma experiência intensa para os espectadores. A expectativa em torno do filme cresce à medida que se aproxima a data de lançamento, especialmente após sua exibição em um dos festivais de cinema mais prestigiados do mundo.

Veja trailer oficial de “Motel Destino”

