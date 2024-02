Luan Santana reata com ex-noiva após 4 anos: ‘Mundo precisa da nossa história’

Cantor terminou relacionamento com Jade Magalhães em 2020, após 12 anos de um namoro acompanhado por um noivado

Reprodução/Instagram/ajademagalhaes Noivado entre Luan Santana e Jade Magalhães terminou em 2020 após 12 anos de relacionamento



O cantor Luan Santana anunciou por meio das redes sociais nesta quarta-feira, 28, que reatou seu relacionamento com a influenciadora Jade Magalhães após quatro anos separados. Em uma das fotos publicadas, eles aparecem trocando um selinho. A postagem veio acompanhada de uma declaração de amor por parte de Luan: “Eu disse que a legenda seria só uma frase. Que ninguém precisava saber demais de nós, dessa vez…que o que a gente sente é nosso, e bastava ser “publicado” ao pé do ouvido. Mas eu acho que o mundo precisa da nossa história. As pessoas precisam daquilo que a gente inspira. Eu te conheci dançando, eu te namorei caminhando, te imaginei de noiva, voando. Mas eu te perdi, caindo”, diz um trecho da publicação. O relacionamento entre Luan e Jade acabou em 2020 após 12 anos de namoro que culminaram em um noivado. Em 2021, Luan começou a namorar Izabela Cunha, de quem também ficou noivo. Contudo, os dois romperam em maio de 2023. Confira a publicação:

