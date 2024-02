STJ marca data do julgamento de Robinho

Defesa do jogador pede para que ele cumpra pena por estupro no Brasil

Divulgação/Santos FC Robinho foi condenado a nove anos de prisão pela justiça italiana após ter estuprado uma jovem albanesa com outros cinco amigos



A data para o julgamento de Robinho no Brasil foi marcada para o dia 20 de março pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele foi sentenciado em última instância a nove anos de prisão na Itália pelo crime de estupro contra uma mulher da Albânia em uma boate em Milão, em 2013. A pedido da Justiça da Itália, a Corte decidirá se ele pode cumprir a pena no Brasil ou não. A relatoria do caso será do ministro Francisco Falcão. Em novembro do ano passado, o Ministério Público Federal (MPF) encaminhou a manifestação ao STJ pedindo para que o ex-jogador cumprisse a pena de nove anso no Brasil. De acordo com a Procuradoria, os requisitos legais para que a execução penal seja cumprida no Brasil estão dentro da lei.

Robinho está no Brasil, mas entregou seu passaporte e está proibido de deixar o país. Ele continua em liberdade por não poder ser extraditado. O ex-jogador visitou o centro de treinamento do Santos na terça-feira, 27, para acompanhar exames médicos do filho Robson que é atleta do sub-17 do clube. O ex-jogador, que nega as acusações, teve um pedido de defesa rejeitado pelo STJ em agosto de 2023 para que a justiça italiana enviasse ao Brasil uma cópia do processo na íntegra traduzido para o português. Segundo as investigações e condenação da justiça italiana, Robinho e cinco amigos estupraram a jovem albanesa em um camarim da boate milanesa Sio Café, onde ela comemorava seu aniversário, em 22 de janeiro de 2013. Na época, ele atuava pelo Milan. Os outros suspeitos deixaram a Itália ao longo da investigação e, por isso, a participação deles no ato é alvo de outro processo.

