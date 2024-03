Luana Piovani elogia Davi após expulsão de Wanessa Camargo do ‘BBB 24’

Cantora foi expulsa do reality show no sábado (2) por agressão ao participante

Reprodução/Instagram/@luapio Luana Piovani elogia posicionamento de Davi Brito no Big Brother Brasil 2024



A atriz Luana Piovani elogiou Davi Brito após a expulsão de Wanessa Camargo da casa do Big Brother Brasil 2024, destacando o bom senso do participante. Em uma publicação neste domingo, 3, Luana relembrou uma fala de Davi durante o Sincerão do programa, onde ele comentou sobre a suposta agressão da cantora. Wanessa foi desclassificada após a acusação de agressão ao brother. Luana compartilhou a declaração de Davi, que mencionou que ninguém o desculpa quando ele fala um “psiu”, imaginando o que aconteceria se ele fizesse o mesmo que Wanessa fez com ele.

O comentário da atriz faz referência a um momento do Sincerão em que Wanessa criticou o hábito de Davi em falar ‘psiu’, considerando-o um desrespeito às mulheres. A relação entre Luana Piovani e Wanessa Camargo já foi marcada por polêmicas, especialmente relacionadas ao namoro da cantora com Dado Dolabella. Luana e Dado tiveram um relacionamento entre 2006 e 2008, que chegou ao fim após denúncias de agressão e violência doméstica. Em 2022, Wanessa assumiu publicamente o relacionamento com Dado Dolabella, reatando um namoro que havia chocado os fãs do casal nos anos anteriores.

*Reportagem produzida com auxílio de IA