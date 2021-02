‘Luca’, nova animação da Disney-Pixar, ganha primeiro trailer; assista

Com foco na amizade, filme mostra história de dois meninos que descobrem que são criaturas marinhas

Divulgação/Disney-Pixar/25.02.2021 'Luca' conta a história de um menino que se transforma ao ter contato com a água



O novo filme da Disney-Pixar “Luca” ganhou seu primeiro trailer nesta quinta-feira, 25. A história acompanha um garoto que, durante o verão, descobre com seu novo amigo Alberto que se transforma em uma criatura marinha ao cair no mar. O filme é o primeiro longa-metragem de Enrico Casarosa. “Esta é uma história profundamente pessoal para mim, não apenas porque se passa na Riviera italiana, onde cresci, mas porque no centro deste filme está uma celebração da amizade. Amizades de infância costumam definir o curso de quem queremos ser e são esses laços que estão no centro de nossa história em ‘Luca’. Portanto, além da beleza e do encanto do litoral italiano, nosso filme contará com uma inesquecível aventura de verão que mudará fundamentalmente Luca”, afirmou o diretor, conforme divulgado pelo Entertainment Week.

“Luca” será o primeiro filme da Pixar a ser lançado após o sucesso “Soul”. A estreia da nova animação está marcada para 18 de junho nos Estados Unidos, mas não está claro ainda se a produção irá para o cinema ou se será lançada diretamente no Disney+. Vale lembrar que, devido à pandemia, “Dois Irmãos” teve estreia antecipada no streaming, sendo que no Brasil chegou a fazer parte do catálogo da Amazon Prime. Já “Soul” foi lançado diretamente no Disney+, plataforma que chegou ao Brasil em novembro de 2020. A animação da Disney “Raya e o Último Dragão” estreia no próximo dia 4 de março nos cinemas, mas também estará disponível na plataforma de streaming para quem estiver disposto a pagar um valor a mais.