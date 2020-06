Netflix anuncia sexta e última temporada de ‘Lucifer’

Reprodução Netflix anunciou nesta terça-feira (23) mais uma temporada de série sobre Lorde das Trevas



Um dia após anunciar a data de estreia da 5ª temporada de “Lucifer“, a Netflix revelou que a série ganhará mais uma temporada para encerrar oficialmente a história.

Em junho do ano passado, a Netflix anunciou que o quinto ano da série seria o último. Originalmente, “Lucifer” era exibida pela Fox, mas foi salva pela plataforma streaming após ser cancelada na terceira temporada.

Assim como o primeiro salvamento, o apelo dos fãs novamente resgatou “Lucifer” de um fim precipitado.

Baseada no personagem da DC Comics, Tom Ellis é Lucifer, o anjo caído, que abandona seu trono no inferno para trabalhar com a polícia de Los Angeles para lutar contra criminosos na Terra. Lauren German, Lesley-Ann Brandt, Kevin Alejandro, Scarlett Estevez, D.B. Woodside e Rachael Harris fazem parte do elenco.

A 5ª temporada de “Lucifer” estreia no dia 21 de agosto.