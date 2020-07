‘Lucifer’ ganha um irmão gêmeo no trailer da 5ª temporada; confira

Impostor tenta assumir lugar do Diabo na Terra em prévia do novo ano; temporada estreia em agosto na Netflix

Reprodução 'Lucifer' já foi renovada para a sexta e última temporada na Netflix



A série “Lucifer” ganhou o seu primeiro trailer da 5ª temporada nesta segunda-feira (13) e revelou que o protagonista ganhará um irmão gêmeo.

O vídeo apresenta o personagem de Tom Ellis retornando a Los Angeles após passar um tempo no Inferno. Com atitudes estranhas, logo é descoberto que, na verdade, o impostor é o irmão gêmeo do Diabo que está tentando assumir o seu lugar na Terra.

O quinto ano de “Lucifer” será dividido em duas partes e a primeira estreia no dia 21 de agosto na Netflix. A plataforma já confirmou que a produção terá mais uma temporada para encerrar a trama.

Assista ao trailer: