Ludmilla anuncia participação em ‘Velozes e Furiosos 10’: ‘Agora sou estrela de Hollywood’

Cantora não escondeu sua empolgação ao falar como foi a experiência de atuar na famosa franquia

Reprodução/Twitter/Ludmilla Ludmilla dividiu cena com Vin Diesel em 'Velozes e Furiosos 10'



A cantora Ludmilla anunciou nesta segunda-feira, 24, que gravou uma participação no filme “Velozes e Furiosos 10”. “Para tudo que agora eu sou uma estrela de Hollywood”, brincou a artista em um vídeo publicado nas redes sociais. Ao relatar como foi sua experiência, a funkeira não escondeu sua empolgação. “Quando eu cheguei no set de gravação e vi que era tudo de verdade, que não era sonho, foi incrível. Eu dou largada na corrida [durante a cena] e ver aqueles carros passando por mim, aquela loucura toda, meu Deus, muito bom”, afirmou. O décimo longa da franquia de sucesso será mais uma vez protagonizado por Vin Diesel, intérprete de Dominic Toretto. Uma das novidades no elenco é o ator Jason Momoa, que deve somar ao time de antagonistas da história. “Estou apaixonada por todo o elenco, toda equipe. Eu saí mais fã do que eu já era. Eu sou louca por carro, eu gosto de velocidade, de beleza, foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu participei do ‘Velozes e Furiosos’”, falou Ludmilla com animação. O filme chega aos cinemas brasileiros no próximo dia 18 de maio.