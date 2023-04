Fernanda Paes Leme diz que viu Rihanna ‘dando em cima’ de atriz brasileira; saiba quem

Encontro inusitado da atriz com a cantora internacional aconteceu no banheiro do Estádio do Maracanã, no Rio

Reprodução/Instagram/fepaesleme/badgalriri Fernanda Paes Leme relatou encontro que teve com Rihanna em banheiro do Maracanã



A atriz Fernanda Paes Leme deu detalhes de um encontro inusitado que teve com a cantora Rihanna na final da Copa do Mundo de 2014, que aconteceu no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Elas se esbarram no banheiro de um camarote quando foram fazer xixi e fumar escondido. Na ocasião, a estrela internacional estava acompanhada de uma amiga e Fernanda da atriz Fiorella Mattheis. Enquanto elas conversavam e fumavam, a atriz ficou com vontade de fazer xixi e perguntou se a dona do hit Umbrella se importava. A cantora disse que não e Fernanda começou a urinar na frente da artista se apoiando na parede para não precisar sentar no vaso sanitário.

“A gente, brasileiro, tem muito essa cultura de não encostar, então ela ficou horrorizada por não ver eu sentar. Aí eu olhei para ela e [com as mãos na parede] falei assim: ‘Como o Homem-Aranha’. Ela deu uma risadinha”, contou Fernanda no “Quem Pode, Pod”, podcast que comanda com Giovanna Ewbank. A atriz também comentou que, na mesma ocasião, notou um certo interesse da cantora por sua amiga. “Ela ficou a fim da Fiorella um pouco. É verdade. Ela olhou para a Fiorella e ficou assim: ‘Eu te conheço de algum lugar’. Ela levemente deu em cima dela, mesmo. Tanto que depois a gente tirou selfies e você vê que eu estou querendo forçar uma barra [para ser a simpática] e ela está [fixada] na Fiorella dando uma sensualizada”, afirmou. “Será que a Rihanna ferve?”, questionou a cantora Ludmilla, convidada do podcast. Giovanna respondeu que acredita que sim.

