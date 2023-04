Luigi Baricelli explica por que se recusa a voltar a fazer novelas

Ator está longe da teledramaturgia há 12 anos e seu último trabalho na Globo foi ‘Insensato Coração’

Reprodução/Instagram/luigibaricelli Luigi Baricelli fez novelas na Globo como 'Malhação', 'Laços de Família' e 'Insensato Coração'



Longe da teledramaturgia há 12 anos, o ator Luigi Baricelli revelou que não tem planos de voltar a fazer novelas. A última trama em que ele participou na Globo foi “Insensato Coração” (2011), na qual viveu o empresário Oscar. O artista explicou que não quer deixar de atuar, mas prefere focar em projetos menores. “Sempre gostei e continuo gostando de atuação de curta duração. Fazer uma minissérie, uma série ou um filme com um personagem interessante seria válido. Porém, novela é muito grande e requer tempo, não tendo tanto espaço hoje na minha vida. Mas sempre é gostoso a relação de atuar e mostrar um personagem que tenha algo a dizer sobre o que acredito hoje”, falou Luigi ao Gshow.

O ator, que adotou um novo estilo de vida, usa suas redes sociais atualmente para inspirar os seguidores e também ministra palestras. Toda essa mudança é relatada no livro “Sentir para Pensar”, lançado no ano passado pelo artista. “Quero mostrar às pessoas que é possível viver em uma energia positiva, que flui e nos ajuda a eliminar a negatividade, a raiva e o medo”, declarou. A carreira de Luigi como ator deslanchou após integrar o elenco da primeira temporada de “Malhação”, em 1995. Depois disso, ele teve outros papéis de destaque na TV, como Fred, no sucesso “Laços de Família”. Na Globo, ele também explorou seu lado apresentador no comando do “Video Show”.