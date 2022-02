Mãe de Maria faz apelo após expulsão do ‘BBB 22’: ‘Não precisa de linchamento’

Alba Michele disse que a filha já está lidando com as consequências dos atos que teve dentro da casa

Reprodução/Instagram/eualbamichele Alba Michele demonstrou apoio à filha, Maria, após expulsão do BBB 22



Alba Michele, mãe da atriz Maria, decidiu se pronunciar nas redes sociais nesta terça-feira, 15, após a filha ser expulsa do “BBB 22”. A artista do grupo Camarote foi acusada de agressão após bater com um balde na cabeça de Natália durante o Jogo da Discórdia que aconteceu na noite de segunda-feira, 14. Após o programa ao vivo, o público pressionou a Globo nas redes sociais e, nesta tarde, a atriz deixou o reality. Em seu desabafo, a mãe de Maria pediu mais empatia dos seguidores. “Não precisa mais de linchamento, ela já vai ter as consequências dos atos dela. Quero que vocês reflitam também sobre como as pessoas pegam pesado no Instagram em relação ao outro. Que ela venha para onde ela sabe que vai encontrar amor e acolhimento. Que a gente mande luz para ela e que tudo fique bem. Muito obrigada pelo carinho de vocês e, de verdade, eu entendo vocês”, afirmou Alba nos stories do Instagram.

Antes disso, a mãe da ex-BBB fez uma publicação dizendo que é necessário saber perdoar. “Quando erramos, suplicamos para que nos perdoem, mas quando é o outro [que erra], julgamos e condenamos. Cometemos erros diariamente na nossa casa, com nossa família, amigos, trabalho… afinal, somos falhos”, escreveu. Alba também disse aos seguidores que entendia a revolta deles com a atitude de Maria, mas como mãe seu amor por ela será sempre incondicional. Gabriela Andrade, irmã da atriz, também se manifestou nas redes sociais: “Vitória [nome de batismo de Maria], eu te amo mais de tudo”. A expulsão da sister foi celebrada nas redes sociais e a tag “bem feito” foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Vale lembrar que antes de ser retirada do programa, bombou um vídeo no Twitter no qual Maria aparece falando “bem feito” após acertar com o balde na cabeça de Natália.