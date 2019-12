‘The Mandalorian’: Após episódio final, diretor anuncia 2ª temporada para 2020

Reprodução Baby Yoda virou sensação na web após série inédita de 'Star Wars'



Após oito episódios, “The Mandalorian” terminou sua 1ª temporada nesta sexta-feira (27). A série virou sensação na web por causa do Baby Yoda e já teve o seu retorno garantido para o ano que vem.

Quem confirmou a informação foi o criador e diretor Jon Favreu em suas redes sociais. Sem cravar nenhuma data, ele apenas informou que os novos episódios chegam entre setembro e novembro de 2020.

“A segunda temporada de ‘The Mandalorian’ chega no outono (do hemisfério norte) de 2020”, escreveu como legenda de uma imagem.

“The Mandalorian” é a primeira série live-action do universo “Star Wars” e estreou junto com o Disney+, serviço de streaming da empresa que ainda não está disponível no Brasil. A previsão é que a plataforma seja lançada na América Latina em 2020.