Manoel Soares faz desabafo ao falar sobre críticas: ‘Achava que era pessoal’

Apresentador do ‘Encontro’ esteve no ‘Papo de Segunda’ horas após levar um corte ao vivo de Patricia Poeta

Reprodução/Globo Manoel Soares é co-apresentador do 'Encontro com Patricia Poeta' na Globo



O apresentador Manoel Soares falou que não foi fácil lidar com as críticas que recebeu ao longo da vida, pois sempre sentiu que por trás delas havia uma questão pessoal envolvida. “Fui uma pessoa que, em um cenário da minha vida, sempre fui muito criticado, então a crítica doeu muito. Quando a crítica batia, já tinha uma memória afetiva de dor que, maluco, ardia demais”, declarou o jornalista no “Papo de Segunda”, do GNT. Durante seu relato, ele fez uma comparação ao ator João Vicente de Castro, também presente na atração. “Obviamente, você tem situações e dores na sua vida que eu não conheço, mas as críticas quando batiam em você [João], provavelmente você tinha uma agenda de resiliência talvez tão montada que você conseguia lidar com essa crítica e avançar. Essa agenda de resiliência em mim, por exemplo, não estava tão forte a ponto da crítica virar construtiva de uma hora para outra. Eu sempre achava que era pessoal porque as porradas que eu tomei sempre foram muito ‘pessoalizadas’, então é muito difícil você entender o processo construtivo da crítica”, comentou. Manuel deu essas declarações horas após ser cortado ao vivo por Patricia Poeta no “Encontro”. A atitude da apresentadora desagradou o público e fez os jornalistas entrarem para os assuntos mais comentados do Twitter. Patricia definiu o ocorrido como “uma casualidade” que pode acontecer em um programa ao vivo.