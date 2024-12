Mansão de Hebe Camargo em São Paulo será leiloada pela segunda vez

Imóvel localizado no Morumbi, que foi o lar da apresentadora por 21 anos, foi construído na década de 1970 e possui uma área total de 962 m²

HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO CONTEÚDO/AE Inicialmente, a propriedade estava avaliada em R$ 9 milhões, mas sua condição atual é considerada precária



A mansão que pertenceu à icônica apresentadora Hebe Camargo, localizada no Morumbi, em São Paulo, será leiloada pela segunda vez. O imóvel, que foi o lar da artista por 21 anos, foi construído na década de 1970 e possui uma área total de 962 m². Inicialmente, a propriedade estava avaliada em R$ 9 milhões, mas sua condição atual é considerada precária.

De acordo com o juiz Fábio Junqueira, a casa se encontra “em ruínas”, o que levanta preocupações sobre seu estado de conservação. Entre as características do imóvel, destacam-se duas piscinas e uma escada de madeira, que sozinha tem um valor estimado em R$ 200 mil. Hebe Camargo, conhecida por sua carreira na televisão, utilizou a mansão para realizar diversas festas memoráveis, onde recebeu uma série de celebridades e figuras proeminentes da política brasileira.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O local se tornou um ponto de encontro para a elite, reforçando a imagem da apresentadora como uma das personalidades mais influentes do país. Um episódio marcante na história da mansão ocorreu em 1983, quando a propriedade foi alvo de uma invasão. Criminosos conseguiram entrar no imóvel e roubaram joias, armas e dinheiro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos