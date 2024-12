Polícia Civil de SP prende 806 agressores em flagrante em campanha e fortalece proteção às mulheres contra violência

Em todo o Estado, durante 21 dias, 11.453 Boletins de Ocorrência (B.O.s), presenciais e on-line, foram registrados, em acolhimento imediato às vítimas e resposta rápida às denúncias

Divulgação Sindpesp destaca protagonismo da instituição em ações em prol da população bandeirante



A atuação estratégica da Polícia Civil paulista na campanha “SP por Todas – 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher”, realizada entre 20/11 e 10/12, em todo o Estado, resultou em 806 prisões em flagrante, 142 apreensões de armas, milhares de inquéritos instaurados e investigações concluídas, medidas protetivas expedidas, entre outros procedimentos. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp) avalia os resultados como prova do compromisso da instituição no combate à violência de gênero e no fortalecimento da rede de proteção à população feminina.

Durante 21 dias, foram registrados 11.453 Boletins de Ocorrência (B.O.s), presenciais e on-line, o que consolida o acolhimento imediato das vítimas e a resposta rápida às denúncias. Outro dado relevante diz respeito às medidas protetivas e às representações expedidas no período: 5.535 — para maior segurança das vítimas e prevenção de novas situações de violência. Também foram efetivadas 348 representações por prisões preventivas ou temporárias.

A apuração rápida e eficaz das denúncias pode ser constatada na instauração de 7.316 inquéritos policiais e outros 5.717 relatados com o encaminhamento dos responsáveis à Justiça. Policiais civis de São Paulo ainda cumpriram, durante a campanha de ativismo, 184 mandados de prisão, realizaram 806 prisões em flagrante e executaram 200 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidas, ainda, 142 armas foram brancas e de fogo.

As ações inerentes do “SP por Todas contaram com atividades educativas, com a participação de delegados, de investigadores e de outros agentes da Polícia Civil em diversos eventos, incluindo palestras sobre direitos das mulheres e mecanismos de denúncia disponíveis. Os números demonstram o impacto significativo da atuação da Polícia Civil na campanha, na avaliação da coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), delegada Adriana Liporoni.

“De um lado, tivemos o reforço da rede de proteção às mulheres, e, de outro, a responsabilização de agressores. Este resultado reforça a capacidade das forças policiais em enfrentar a violência de gênero de forma integrada e eficaz. A Polícia Civil reafirma seu compromisso de continuar combatendo a violência contra a mulher, diariamente, com ações que priorizem a segurança e o acolhimento das vítimas”, declarou.

A presidente do Sindpesp, delegada Jacqueline Valadares, destaca a importância da iniciativa e diz que os resultados refletem a eficiência e a dedicação das DDMs e de todos os profissionais da Polícia Civil de São Paulo. “A excelência dos trabalhos prestados pelas delegadas e pelos delegados de Polícia e por suas equipes à sociedade foram refletidas nos números apresentados durante esses 21 dias de ativismo. É importante o reconhecimento das iniciativas abraçadas pela Polícia Civil paulista em prol da sociedade. A instituição está ao lado da população no dia a dia e também como protagonista ao promover causas e campanhas relevantes em defesa dos direitos humanos”, destaca Jacqueline.