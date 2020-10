Tô na Pan: Repercussão de A Fazenda é prejudicada por app pago da Record

Ju Nogueira, do canal ‘Já Contei?’, falou umas verdades sobre a estratégia da emissora em salvar momentos polêmicos para o ao vivo

Reprodução/YouTube/A Fazenda Canal do YouTube de A Fazenda traz trechos inéditos do programa, mas fãs reclamam das câmaras no PlayPlus



Não é de hoje que o PlayPlus tem incomodado os fãs de A Fazenda 12. O aplicativo pago da Record, que dá acesso a conteúdos exclusivos do reality show da emissora, deixa muito a desejar quando o assunto é timing: discussões, briga sérias, momentos descontraídos e até Jojo Todynho passando mal ficaram de fora dos olhos atentos dos assinantes. Essa é a principal reclamação, já que, por ser pago, o app deveria trazer os melhores momentos para os espectadores. Em entrevista ao Tô na Pan, Ju Nogueira, do canal “Já Contei?”, se descreveu como “a pessoa que reclama do PlayPlus diariamente”. “Eu reclamo mesmo. Não fica chateada comigo Record, mas é difícil. Está acontecendo a treta e eles estão com a câmera no mato ou banheiro. A gente está pagando porque quer ver a treta no momento”, desabafou.

Para a youtuber, a estratégia da Record está equivocada por querer salvar momentos polêmicos apenas para a TV aberta. “Eu não entendo essa dinâmica, acho um pouco burro. A internet vai comentar muito quando aquilo está acontecendo e vai comentar tanto quanto quando passar, de fato, na emissora. Agora que eles conseguiram a liderança e estão com números bem expressivos, a Record tem medo de não ter esses mesmos números se deixarem tudo aberto”, analisou. Ju Nogueira ainda fez suas apostas para os favoritos a levar o prêmio de A Fazenda. “Lucas Selfie e Victoria Villarim vão muito longe, mas não ganham. Mas quem ganha, depende de muita coisa porque é muito imprevisível. Achei que o Lipe iria muito longe, mas já começou a escorregar. A Jojo é forte, mas não sei se ela ganha, talvez no decorrer do jogo ela consiga se destacar mais e ganhe.”

assine o playplus e fique por dentro de tudo o que acontece na a fazenda 12 o playplus pic.twitter.com/qJzK3NN9SI — ton (@BBBonitao) October 9, 2020

Assista ao Tô na Pan: