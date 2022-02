Marcos Mion desabafa após ser acusado de interferir na votação do ‘BBB 22’: ‘Não tem sentido’

Apresentador foi criticado por postar um vídeo em que Ludmilla defende a permanência de Brunna Gonçalves

Reprodução/Instagram/marcosmion Marcos Mion gravou vídeo com Ludmilla nos bastidores do 'Caldeirão'



O apresentador Marcos Mion decidiu se pronunciar após ser acusado nas redes sociais de interferir na votação do “BBB 22”. A confusão começou após o artista postar um vídeo que gravou com Ludmilla nos bastidores do “Caldeirão”, no qual ele brinca dizendo que a cantora tem 30 segundos para defender a permanência da esposa, Brunna Gonçalves, no reality da Globo. A bailarina enfrenta seu primeiro paredão contra Gustavo e Paulo André. “Estão alegando que tem que eliminar a Brunna porque ela é uma planta, porém a minha planta tem um diferencial: ela é direta e age quando tem que agir. Vocês queriam o quê? Que ela chegue lá e comece uma treta do nada? Não tem como, gente, ela age como tem que agir. Então, dá mais uma chancezinha para vocês conhecerem minha florzinha. Estou morrendo de saudade, porém eu espero mais um mês”, declarou Ludmilla no vídeo publicado pelo ex-apresentador de “A Fazenda”.

Mion, rapidamente, começou a receber uma enxurrada de críticas por dar espaço a cantora em suas redes sociais. Ele apagou o vídeo e fez um desabafo: “A minha amiga de muitos e muitos anos, a Ludmilla, foi gravar o ‘Caldeirão’ e fizemos uma brincadeira como se ela tivesse 30 segundos para defender a permanência da sua esposa Bruna no ‘BBB’. Nitidamente, estávamos nos divertindo nos bastidores do meu programa. Não poderia imaginar a reação de uma parte do Twitter cobrando imparcialidade de mim. Não tem nem sentido, mas optei em apagar e me desculpar com todos que se sentiram ofendidos por eu não ter feito vídeo com as família dos outros emparedados. Vídeo apagado. Boa sorte a todos [neste paredão]!”. A eliminação acontece nesta terça-feira, 22, e o resultado prévio da enquete da Jovem Pan indica que Brunna será eliminada.