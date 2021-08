Marcos Mion grava primeiro ‘Caldeirão’ e Boninho adianta: ‘Final surpreendente’

Apresentador fez mistério, mas também afirmou que aconteceu algo inesperado no programa de estreia

Reprodução/Instagram/marcosmion/27.08.2021 Boninho e Marcos Mion prometeram um final surpreendente no primeiro 'Caldeirão'



O apresentador Marcos Mion gravou seu primeiro “Caldeirão”, que estreia no próximo dia 4 de setembro. Quando chegou ao camarim, ele encontrou um buquê de flores deixado por Boninho com um bilhete dizendo: “Em nome de toda a equipe, desejamos que você brilhe nas tardes de sábado e que siga muitos anos ao nosso lado. Receba nosso enorme carinho”. O recém-contratado da Globo mostrou alguns detalhes dos bastidores e, no final do dia de gravação, falou: “Foi como tinha que ser, intenso, entregue de corpo e alma, vivendo cada segundo, experimentando e espremendo cada segundo que estive naquele palco. Estou feliz, satisfeito, acho que o programa ficou bem diferente do que todo mundo estava pensando. A recepção que eu tive da produção mostra que a gente está no caminho certo. Esse é só o primeiro, vai ser lindo”. A atração, que antes era comandada por Luciano Huck, terá novidades, mas alguns quadros continuam. Um deles é o “Tem ou Não Tem”, um jogo que coloca duas famílias para disputar um prêmio em dinheiro.

“Vocês não têm noção do que aconteceu no final. O programa acabou com um… não posso falar, se não o pessoal da comunicação da Globo me mata”, afirmou apresentador. “Foi inacreditável, fiquei sem voz, meu coração parecia que ia explodir, fiquei cansado, tive até que parar.” Boninho, diretor do “Caldeirão”, também deixou o público curioso: “Primeiro dia de gravação! Foi divertido, especial e com um final surpreendente. Dia 4 a gente se vê”. Desde que foi contratado pela emissora carioca, o ex-apresentador de “A Fazenda” tem demonstrado sua empolgação nas redes sociais. Mion foi recebido com tapete vermelho e ganhou o título de “funcionário do mês”. A primeira aparição na Globo aconteceu no “Encontro” e o apresentador se emocionou ao vivo ao relembrar sua trajetória.