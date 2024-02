Marcus Vinicius é eliminado do ‘BBB 24’ com 84,86% dos votos

Oitava eliminação do programa estava sendo disputada pelo brother, Davi e Isabelle

Reprodução/Instagram/@BBB Marcus Vinicius, de 30 anos, foi o oitavo eliminado do 'BBB 24'



Marcus Vinicius é o oitavo eliminado do Big Brother Brasil 2024 nesta terça-feira, 13, com 84,86% dos votos. O brother estava no paredão contra Davi, que obteve 12,07% dos votos, e Isabelle, que teve apenas 3,07%. O brother foi indicado por seis votos da casa no domingo, 11, em votação aberta. Marcus, que tem 30 anos, é comissário de voo, natural de Belém, no Pará, e integrava a ala do grupo “Pipoca”. Ele foi o primeiro participante desta edição a atender o temido Big Fone, ato que lhe rendeu uma imunidade e a oportunidade de indicar três participantes ao paredão. No entanto, o brother caiu em um paredão com dois personagens que têm ganhado o favoritismo do público nas últimas semanas. Apesar de sua boa visão de jogo e de ter garantido um certo favoritismo depois do seu desempenho no Sincerão de ontem, ele não conseguiu bater os outros adversários.