Quadra da Mocidade Alegre celebra bicampeonato do Carnaval de São Paulo

Samba-enredo ‘Brasiléia Desvairada: a Busca de Mário de Andrade por um País’ foi o grande vencedor

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Integrantes e torcedores da escola de samba Mocidade Alegre, campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo 2024, comemoram título na sede da agremiação, no bairro do Limão, na zona norte da capital paulista, na tarde desta terça-feira (13). Também vencedora em 2023, a Mocidade Alegre soma agora 12 títulos e desponta como segunda maior vencedora do campeonato paulistano.



A quadra da Mocidade Alegre, vencedora do Carnaval de São Paulo deste ano, se reuniu na noite desta terça-feira, 13, para comemorar o samba-enredo que levou a escola ao seu bicampeonato. Com o tema “Brasiléia Desvairada: a Busca de Mário de Andrade por um País”, a letra conta com um refrão animado. Esta é a 12ª vez que a escola é elencada como vencedora. Com 270 pontos, a agremiação do bairro do Limão, na Zona Norte, alcançou pontuação máxima. A vitória da Mocidade Alegre enlouqueceu os milhares de foliões presentes na rua da sede da escola de samba, que comemora a vitória com muita alegria e festa. O troféu chegou à quadra conduzido pela presidente Solange Cruz Bichara.

Como mostrou o site da Jovem Pan, a escola de samba Dragões da Real ficou em segundo lugar, enquanto a Acadêmicos do Tatuapé ocupou o terceiro. Com esta 12ª vitória, a Mocidade Alegre é a segunda escola com mais vitórias no Carnaval de São Paulo, ficando atrás apenas da Vai-Vai, que lidera com 15 títulos. Já as agremiações Tom Maior e Independente Tricolor foram rebaixadas para o Grupo de Acesso I. A Mocidade Alegre compartilhou o momento de alegria com os seguidores nas redes sociais. Confira:

