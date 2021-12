Maria Fernanda Cândido confirma participação em ‘Animais Fantásticos 3’; assista ao trailer

Atriz disse que está muito feliz em poder representar o Brasil no terceiro filme da franquia derivada de ‘Harry Potter’

Maria Fernanda Cândido foi confirmada no elenco de 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore'



Depois de muita especulação, a atriz Maria Fernanda Cândido confirmou sua participação em “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, terceiro filme da franquia derivada de “Harry Potter”. Além de anunciar que está no elenco do longa, a artista também divulgou sua primeira foto caracterizada. “Estou muito contente em anunciar que representarei o Brasil em ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’. No filme, interpreto Vicência Santos. Não vejo a hora de vocês descobrirem mais sobre ela”, escreveu na legenda da publicação. Assim que o terceiro filme foi anunciado, os fãs brasileiros movimentaram as redes sociais pedindo para que uma atriz brasileira fosse escolhida para interpretar a ministra da magia do Brasil, que aparece nos livros de J.K. Rowling nos quais os filmes foram inspirados. Junto com o anúncio, a Warner divulgou o primeiro trailer da produção que chega aos cinemas dia 14 de abril de 2022. Nele é possível ver o ator Mads Mikkelsen na pele de Grindelwald, personagem que era interpretado por Johnny Depp – que foi afastado da franquia após ser envolvido em acusações de violência doméstica. Assista: