Mariana Rios é escolhida para comandar reality no lugar de Sabrina Sato: ‘Busquei esse lugar’

Artista assinou com a Record para comandar a segunda edição de ‘A Ilha’, que tem estreia prevista para julho

Reprodução/Instagram/marianarios Mariana Rios é a nova apresentadora do reality show 'A Ilha', da Record TV



Atriz e cantora, Mariana Rios agora vai se aventurar como apresentadora. A artista assinou contrato com a Record TV para comandar o reality show “A Ilha” no lugar de Sabrina Sato, que deixou a emissora paulista e migrou para a Globo. “Começando uma nova história! Obrigada, Record, pela oportunidade e confiança! Esse é um dos dias mais felizes da minha vida! Vamos com tudo nessa ilha”, escreveu no Instagram. O anúncio foi muito celebrado pelos fãs de Mariana e, nesta sexta-feira, 13, ela usou os stories do Instagram para agradecer o apoio que está recebendo antes mesmo da estreia do programa, prevista para 19 de julho após o fim do “Power Couple 6”.

“Estou passando para agradecer, parece meu aniversário. Recebi tantas mensagens de carinho, tantas pessoas postando, me dando parabéns. Esse é um momento único na minha vida e na minha carreira. Eu busquei muito por essa oportunidade, por esse lugar, e estou muito feliz que esse momento chegou, que está acontecendo. É um momento de muita alegria”, afirmou a artista. O reality “A Ilha” é um formato original da Record TV. A primeira edição foi gravada em Paraty, no Rio de Janeiro, e contou com a participação de 13 celebridades. Na atração, os participantes precisam disputar provas entre si e, para vencer, é preciso ficar entre os melhores “exploradores”, que participam de um caça ao tesouro na ilha. Quem fizer mais pontos nessa dinâmica final leva R$ 500 mil para casa. O participante preferido do público também leva um prêmio, mas no valor de R$ 250 mil.