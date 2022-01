Sabrina Sato é contratada pela Globo para comandar reality no GNT

Apresentadora vai comandar o ‘Desapegue se for Capaz’, atração que visa reorganizar a casa dos participantes

Divulgação/GNT/11.01.2022 Globo anunciou que Sabrina Sato vai comandar um novo reality no GNT



A apresentadora Sabrina Sato é a nova contratada da Globo. A emissora anunciou na última segunda-feira, 10, que a artista vai comandar um novo reality show no GNT chamado “Desapegue se for Capaz”. A estreia está prevista para acontecer no final de abril. A atração vai transformar a vida dos participantes com a reorganização de suas casas, apresentando dicas de decoração, arrumação e sustentabilidade. Para isso, todos os pertences do participante serão levados para um galpão, assim terá noção de tudo o que acumulou. O intuito é desapegar ao máximo para que a organização dos ambientes da casa comece. A primeira temporada contará com 10 episódios, que serão exibidos semanalmente. Além de Sabrina, que faz sua estreia na TV por assinatura, o programa também terá a participação da personal organizer Micaela Góes e da arquiteta Gabriela de Matos.

“Sempre falo muito da minha inquietude artística. Abrir espaço para novas experiências e descobrir outras possibilidades em nossas vidas é enriquecedor. Quando fui convidada pelo GNT para apresentar o ‘Desapegue se for Capaz’, eu me senti muito honrada em fazer parte de um canal múltiplo, que sempre nos propõe ótimas reflexões sobre o comportamento humano. Vai ser um novo desafio na minha carreira, em uma casa que inspira a gente”, afirmou Sabrina. A apresentadora é contratada da Record desde 2013 e, nos últimos anos, ela já teve programas solos exibidos nos sábados e nos domingos da emissora e já comandou realities como o recente “Ilha Record”. Como irá comandar uma atração de um canal fechado da Globo, isso não interferiu no contrato de Sabrina com a emissora paulista. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa da artista confirmou que ela segue contratada pela emissora de Edir Macedo.