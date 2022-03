Marido de Tiago Abravanel se irrita ao ver que ator foi cortado da abertura do ‘BBB 22’

‘Sem palavras, Globo’, disse Fernando Poli sobre a atitude da emissora após a desistência do artista

Reprodução/Instagram/ferpoli Fernando Poli continua acompanhando o 'BBB 22' após a desistência de Tiago Abravanel



O ator Tiago Abravanel foi cortado da abertura do “BBB 22” após desistir do reality show. O artista foi o primeiro participante a apertar o botão da desistência, que foi colocado na casa nesta edição. Fernando Poli, marido de Tiago, acompanhou o programa da última terça-feira, 1, e fez vários stories comentando sobre o jogo. Ele também filmou a abertura para ver o marido, mas foi surpreendido ao notar que tiraram o artista. “Sem palavras, Globo”, escreveu Fernando, que acrescentou emojis de vômito na publicação.

Sem citar a emissora, ele também postou: “Muito bizarro isso, as pessoas só esquecem que o mundo dá voltas! E muitas voltas! Seja luz!”. No discurso da eliminação de Larissa, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a desistência de Tiago: “Não quero avaliar os motivos de quem vai embora, a gente apenas respeita porque não é fácil e isso apenas enaltece a coragem de quem fica. Ficar significa que você faz a sua parte e se joga”. Tadeu também comentou no seu discurso que os participantes escolheram participar do reality e, para viver esse sonho, todos sabiam que estavam sujeitos a rejeição. Ao ouvir o discurso do apresentador, Fernando comentou: “Se existe o botão é para apertar”.

Fernando Poli, marido de Tiago Abravanel, não gostou do seu companheiro sendo retirado da vinheta oficial do #BBB22 pic.twitter.com/Kz3xu5yk2O — Tracklist (@tracklist) March 2, 2022