Marina Ruy Barbosa surpreende fãs ao abandonar o cabelo ruivo e aparecer loira

Marina Ruy Barbosa, aos 29 anos, surpreendeu a todos com uma mudança radical em seu visual durante o festival de cinema de Cannes. A atriz decidiu deixar de lado seu característico cabelo ruivo e optou por um tom loiro dourado, fruto de uma colaboração com a marca TRUSS. Essa transformação foi recebida com entusiasmo por Marina, que declarou estar pronta para uma “nova fase loira” em sua vida.

A artista compartilhou sua satisfação com a nova aparência: “É hora da revolução loira! O início de uma nova era! Não poderia estar mais feliz e confiante em iniciar uma nova fase loira ao lado dessa marca que me proporcionou mudar com inovação e tecnologia”, escreveu ao mencionar a marca que a patrocinou na mudança.

Marina Ruy Barbosa sempre foi conhecida por seu estilo marcante e suas escolhas ousadas. A decisão de mudar a cor dos cabelos em um evento tão prestigiado como Cannes mostra sua disposição para inovar e se reinventar. A atriz, que já conquistou o público com seu talento, agora também chama a atenção por sua nova imagem.

A parceria com a marca TRUSS, que possibilitou essa mudança, destaca a importância do cuidado capilar na vida da atriz. Marina enfatiza que essa transformação é um passo significativo em sua jornada pessoal.

