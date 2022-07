Marvel anuncia dois novos filmes dos Vingadores e lança trailer de ‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’

Estúdio detalha todos os lançamentos da fase 5 do Universo Cinematográfico de super-heróis

Reprodução Marvel também já anunciou algumas produções da fase 6 de seu universo



O presidente dos estúdios Marvel, Kevin Feige, anunciou diversas novas produções no painel da empresa na San Diego Comic Con, neste sábado, 23. Duas se destacaram: dois novos filmes dos Vingadores, que serão lançados em 2025, encerrando a ‘fase 6’ do Universo Cinematográfico da empresa. Os títulos dos filmes serão ‘Vingadores: Dinastia Kang’, previsto para chegar aos cinemas em 2 de maio de 2025; o seguinte será ‘Vingadores: Guerras Secretas’, com estreia em 7 de novembro de 2025. A fase 6 será iniciada em novembro de 2024, com um filme do Quarteto Fantástico. Atualmente, a Marvel considera estar na ‘fase 4’ do universo, que será encerrada em novembro de 2022 com o lançamento de ‘Pantera Negra: Wakanda para Sempre’, filme que teve um trailer divulgado neste sábado – que pode ser visto ao fim da matéria. Feige divulgou quais serão todas as produções da fase 5, começando com ‘Homem-Formiga: Quantumania’, em fevereiro de 2023. Serão cinco filmes e seis séries, com ‘Demolidor: Renascido’ (série) e ‘Capitão América: Nova Ordem Mundial’ (filme) como destaques.

Phase Five. Hype or not? pic.twitter.com/4tqVkRrRCQ — Bad Marvel Memes (@AvengersBad) July 24, 2022

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Avengers: The Kang Dynasty, in theaters May 2, 2025. #SDCC2022 pic.twitter.com/kCxeyYwgN5 — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022