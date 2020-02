Explosão para cena de ‘Matrix 4’ causa danos em São Francisco

Reprodução Keanu Reeves voltará ao papel de Neo em "Matrix 4"



Uma explosão gravada para cena do novo “Matrix 4” acabou causando danos de milhares de dólares em São Francisco. O calor gerado pela ação foi tão intensa, na última semana, que derreteu o plástico de um outdoor, no valor de aproximadamente 2 mil dólares.

De acordo com o canal NBC Bay Area, um grupo de trabalhadores se irritou com os danos. Alguns postes de luz também acabaram afetados com o plástico derretido.

“Nós vimos o plástico todo derretido e não sabíamos o que estava acontecendo. Ligamos para o empresário e descobrimos que foi uma explosão para o filme”, afirmou Encar Orozco, um dos trabalhadores, à NBC.

Nas últimas semanas, Keanu Reeves, que retornará ao papel de Neo, foi visto filmando cenas de ação. Carrie Anne-Moss também voltará como Trinity.

O longa deve estrear em 21 de maio de 2021.