‘Matrix 5’ a caminho: novo filme da franquia está em desenvolvimento e será dirigido por Drew Goddard

Warner Bros anuncia o desenvolvimento do quinto filme da icônica saga, mas com uma mudança significativa na cadeira de direção

Divulgação/Warner Bros. O ator Keanu Reeves interpreta Neo na saga, mas retorno para quinto filme é incerto



É com uma mistura de excitação e especulação que os fãs de “Matrix” recebem a notícia bombástica: um quinto capítulo da saga está em desenvolvimento! A Warner Bros está apostando alto para esse novo filme da franquia, trazendo um novo nome para liderar esse projeto, Drew Goddard, conhecido por seu trabalho em “O Segredo da Cabana”. Mas a grande surpresa é que Lana Wachowski, uma das mentes por trás do universo “Matrix”, permanece envolvida como produtora-executiva, garantindo que a essência da franquia não se perca. “‘Matrix’ mudou o jogo do cinema, e foi uma jornada incrível estar envolvido nesse universo. A arte visionária das irmãs Wachowski continua a me inspirar, e estou honrado por fazer parte deste legado”, compartilhou Goddard em um comunicado empolgante para o site Deadline.

Esta será a primeira vez que um filme de Matrix será dirigido sem nenhuma das irmãs Wachowski na cadeira de diretor. Uma mudança monumental que deixa os fãs curiosos sobre como será essa nova visão irá moldar o universo Matrix que conhecemos. E quanto ao elenco icônico? A Warner Bros ainda mantém segredo sobre o retorno de Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity), Laurence Fishburne (Morpheus), Hugo Weaving (Agente Smith) e outros membros-chave do elenco, mantendo os fãs na expectativa. Drew Goddard traz consigo um currículo impressionante, com contribuições em séries de sucesso como “Buffy, a Caça-Vampiros” e “Lost”, além de créditos em filmes de grande destaque como “Perdido em Marte”. Sua vasta experiência promete adicionar uma nova camada de complexidade e profundidade à narrativa já rica de Matrix.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Desde o primeiro filme que revolucionou o gênero em 1999, a saga “Matrix” cativou o público com sua visão distópica de um futuro dominado por inteligências artificiais. Com o aniversário de 25 anos do filme original, esta notícia surge como um presente para os fãs que continuam apaixonados por este universo. Com os quatro filmes anteriores acumulando uma bilheteria global de cerca de US$ 1,8 bilhão, é seguro dizer que a expectativa para “Matrix 5” está nas alturas. Prepare-se para mais uma viagem épica ao mundo cibernético!