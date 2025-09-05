Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Mauricio de Sousa será homenageado na Mostra de Cinema de São Paulo com Prêmio Leon Cakoff

Mauricio de Sousa será homenageado na Mostra de Cinema de São Paulo com Prêmio Leon Cakoff

Quadrinista receberá homenagem por ‘sua trajetória única como artista e pelo impacto de sua obra na formação cultural de diversas gerações’

  • Por Jovem Pan
  • 05/09/2025 17h51
  • BlueSky
TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Maurício de Sousa Além do prêmio, a programação da Mostra também contará com a exibição da cinebiografia do artista

O quadrinista Mauricio de Sousa será o homenageado da 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que ocorre entre os dias 16 e 30 de outubro. O criador da Turma da Mônica receberá o Prêmio Leon Cakoff, que reconhece personalidades que contribuíram para a cultura e o mercado audiovisual.

Segundo a organização do evento, Mauricio será homenageado por “sua trajetória única como artista e pelo impacto de sua obra na formação cultural de diversas gerações”.

A cerimônia de premiação ocorrerá durante a abertura do evento, no dia 15 de outubro. No ano passado, o cineasta norte-americano Francis Ford Coppola recebeu a homenagem.

Além do prêmio, a programação da Mostra também contará com a exibição da cinebiografia do artista, Mauricio de Sousa – O Filme. O longa, que chega aos cinemas brasileiros no dia 23 de outubro, é protagonizado por Mauro Sousa, filho de Mauricio.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Com direção de Pedro Vasconcelos, o filme conta a trajetória do quadrinista da infância ao sucesso com a Turma da Mônica. O elenco também conta com nomes como Thati Lopes, Elizabeth Savalla, Emílio Orciollo Neto, Natália Lage e Diego Laumar.

Leia também

Atriz de 'O Grinch' e 'Gossip Girl' ressurge nua em clipe de rock
Morre Silvio Tendler, o 'cineasta dos sonhos interrompidos', aos 75 anos

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >