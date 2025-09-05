Atriz de ‘O Grinch’ e ‘Gossip Girl’ ressurge nua em clipe de rock

Vocalista da banda The Pretty Reckless, Taylor Momsen aparece coberta de tinta preta na gravação da música ‘For I Am Death’

Reprodução/Instagram/@taylormomsen Este é o primeiro trabalho da banda em quatro anos



Taylor Momsen, conhecida por seu papel em “O Grinch” e como vocalista da banda The Pretty Reckless, acaba de lançar um clipe provocante para a música “For I Am Death“. Este é o primeiro trabalho da banda em quatro anos, e o vídeo apresenta a artista nua, coberta de tinta preta, em uma estética ousada e impactante. Dirigido por Lewis Cater, o clipe traz cenas em que Taylor se apresenta ao violão, além de momentos em que se arrasta pelo chão, criando uma atmosfera intensa e envolvente. A produção visual reflete a profundidade e a emoção da nova faixa, que promete ressoar com os fãs. Em uma conversa no programa Loudwire Nights, a artista compartilhou que está preparando mais novidades para o público. “Há tanto a dizer e tanto que não tenho permissão para dizer. O que eu posso dizer é: fiquem ligados. Este é apenas o começo e os próximos 12 meses serão uma loucura.”

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias