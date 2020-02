Melissa McCarthy será Úrsula no live-action de ‘A Pequena Sereia’

Foto: Reprodução / Montagem: Jovem Pan Atriz confirmou participação no filme durante entrevista com Ellen Degeneres



Melissa McCarthy está confirmada para viver a vilã Úrsula no live-action de “A Pequena Sereia“. Foi a própria atriz que anunciou sua participação no filme durante entrevista com Ellen Degeneres nesta semana.

A produção será estrelada pela cantora Halle Bailey, que viverá Ariel. O ator Jonah Hauer King será o Príncipe Eric.

McCarthy elogiou o filme de Rob Marshall (“O Retorno de Mary Poppins”) e se mostrou empolgada com o universo criado por ele.

“Sim, acabei de começar [a filmar]. Eu sou a Úrsula, a Bruxa do Mar. E entrar no mundo de Rob Marshall é como um sonho febril”, declarou a atriz conhecida por filmes de comédia.

A trilha sonora será assinada por Alan Menken e Lin-Manuel Miranda, que além das canções clássicas terá faixas inéditas. O roteiro é de Jane Goldman (“X-Men: Dias de um Futuro Esquecido”).

O live-action de “A Pequena Sereia” ainda não ganhou data de lançamento para os cinemas.