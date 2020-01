Mercedes revela carro futurístico inspirado em ‘Avatar’; confira

“Avatar”, um dos filmes mais rentáveis da história, serviu como inspiração para uma colaboração entre o diretor James Cameron e a montadora Mercedes-Benz para um modelo de carro diferente. A novidade foi mostrada na CES, uma das principais feiras de tecnologia do mundo.

Batizado de “Vision AVTR”, o veículo tem design futurístico, bem ao estilo da cidade fictícia de Pandora, e é elétrico, a fim de ter o menor impacto possível ao meio-ambiente. Ele é 100% autônomo, sem volante ou pedais, e seu interior é vegano.

O site Techcrunch afirma que o automóvel reconhece o motorista por gestos e até por respiração.

A feira também trouxe as primeiras imagens conceituais da segunda parte do longa. Após ser adiada algumas vezes, a previsão é que “Avatar 2” estreia em dezembro de 2021 nos cinemas.

Sam Worthington e Zoe Saldana, protagonistas do primeiro filme, retornam para ambas sequências – já que o terceiro filme está em produção juntamente com o segundo. Sigourney Weaver e Stephen Lang completam o elenco.

What a ride!

The @OfficialAvatar team and I just announced our partnership with @MercedesBenz and shared the new #VISIONAVTR concept car, inspired by the world of Pandora.

Thank you @OlaKaellenius for envisioning the future with us. pic.twitter.com/ZsFOgHTRyy

— James Cameron (@JimCameron) January 7, 2020