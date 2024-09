Mergulho no labirinto das sombras: ‘Pinguim’ chega este mês ao streaming

A nova minissérie da HBO nos convida a explorar as profundezas obscuras do crime em Gotham, revelando o ascenso de um dos vilões mais icônicos do universo Batman

Divulgação/Max Colin Farrell retorna como Oz Cobb, o Pinguim, em uma jornada sombria e implacável pelo submundo de Gotham, onde o poder é a única moeda



Depois do impactante desenlace de The Batman, onde Gotham foi devastada pela insanidade do Charada, a HBO nos presenteia com Pinguim, uma minissérie original que promete revelar as engrenagens internas do submundo criminoso, logo após os eventos do filme. Com uma trama focada em Oz Cobb, o infame Pinguim, interpretado por Colin Farrell, a série se aprofunda na sua ambição incontrolável por poder, em um mundo onde as regras do jogo estão em constante mudança.

“The Batman”, lançado em 2022, nos apresentou a uma Gotham à beira do colapso, onde o plano perturbador do Charada (Paul Dano) quase levou a cidade à ruína completa. Com as barragens destruídas e as ruas de Gotham inundadas, o vilão ainda teve êxito em eliminar Carmine Falcone (John Turturro), o chefe do crime que controlava a cidade com mãos de ferro. Mesmo com a captura do Charada, as cicatrizes de sua devastação permanecem, deixando um vácuo de poder e uma cidade mergulhada em incertezas.

É nesse cenário de caos e vulnerabilidade que Pinguim se inicia. A história, ambientada apenas dias após o fim do filme, coloca Gotham em uma encruzilhada, onde a liderança está fragilizada e a confiança no sistema está desmoronando. Com a morte de Falcone, o submundo se vê em um momento de transição, e Oz Cobb vislumbra sua oportunidade de ascender como o novo imperador das sombras.

Ao longo dos oito episódios, a série explora a complexa teia de alianças e traições que permeiam o submundo de Gotham, revelando personagens enigmáticos e situações de tensão que mantêm o público na ponta do sofá. O universo sombrio concebido por Matt Reeves é expandido, oferecendo uma nova perspectiva sobre os jogos de poder que definem essa cidade caótica.

Não perca a estreia de Pinguim na quinta-feira, 19 de setembro, às 22h, na HBO e Max, com reprise no domingo, 22 de setembro, também às 22h. Novos episódios serão lançados semanalmente, aos domingos, sempre às 22h. Prepare-se para mergulhar em uma Gotham ainda mais sombria e perigosa, onde o Pinguim tentará consolidar seu império a qualquer custo.