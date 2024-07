‘Pinguim’: série derivada de ‘Batman’ divulga pôster impressionante para a Comic-Con

O enigmático Pinguim de Colin Farrell toma forma no mais recente cartaz da aguardada série, que promete uma imersão na criminalidade de Gotham City

Divulgação/Max Um vislumbre intrigante do universo sombrio de Gotham nos é oferecido com o novo pôster de Pinguim, estrelado por Colin Farrell



Enquanto os fãs de Gotham se preparam para a San Diego Comic-Con, a série derivada “Pinguim”, do aclamado universo de Matt Reeves, presenteia os entusiastas do Cavaleiro das Trevas com um pôster arrebatador. A imagem, que promete um mergulho nas profundezas da corrupção de Gotham, aumenta a antecipação para o painel da Warner no evento. A série conta com um elenco de peso: Michael Kelly, conhecido por seus papéis em “House of Cards” e “Jack Ryan”; Rhenzy Feliz, de “Fugitivos da Marvel”; a lendária Shohreh Aghdashloo, de “Casa de Areia e Névoa”; Michael Zegen, de “The Marvelous Mrs. Maisel”; Cristin Milioti, famosa por “How I Met Your Mother”; James Madio, de “Band of Brothers”; Scott Cohen, de “Gilmore Girls”; e Deidre O’Connell, que atuou em “Demolidor”. Todos se unem a Colin Farrell, que encarna o icônico papel do Pinguim.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Sob a direção de Craig Zobel, reconhecido por seu trabalho em “Mare of Easttown”, e com Lauren LeFranc, ex-roteirista de “Agents of SHIELD”, assumindo a função de showrunner, “Pinguim” está programada para ter um total de oito episódios. A série promete expandir o universo de Batman com uma narrativa envolvente e personagens complexos, mantendo os fãs ansiosos por mais.

Veja pôster

A Cidade Será Sua pic.twitter.com/eF7nMIaVdX — Max Brasil (@StreamMaxBR) July 11, 2024

Relembre o primeiro teaser da série abaixo: