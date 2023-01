Meryl Streep é confirmada na 3ª temporada de ‘Only Murders in the Building’

Série do Star+ tem como protagonistas Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short

Reprodução/ twitter @StevenMartinToGo Meryl Streep estará na 3ª temporada da série do Star+



Multipremiada, a atriz Meryl Streep foi confirmada nesta terça-feira, 17, no elenco da 3ª temporada da série ‘Only Murders in the Building’, do Star+. O anúncio foi feito de forma descontraída por Selena Gomez, uma das protagonistas da produção ao lado de Steve Martin e Martin Short, nas redes sociais. Os atores estão em um sofá, atualizando o início das gravações, ao lado de Paul Rudd (Homem-Formiga) – que já tinha sido anunciado ano passado. Meryl aparece de surpresa atrás do sofá e arranca risadas de Selena. Em suas redes sociais, Steve Martin publicou uma foto com todos e a legenda: “Um elenco para sonhar”. A série conta a história do trio de moradores do prédio Arconia e homicídios misteriosos que acontecem nele. O grupo se junta para investigar o caso e cria um podcast criminal. A 3ª temporada está prevista para o verão de 2023.

Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Paul Rudd, and- MERYL STREEP. Only Murders in the Building Season 3 🎬 #OMITB pic.twitter.com/kO1wGvLsMv — Only Murders in the Building 🕵🏻‍♀️ 🕵🏻‍♂️ (@OnlyMurdersHulu) January 17, 2023