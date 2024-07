‘Meu Malvado Favorito 4’ conquista maior abertura da franquia no Brasil, com mais de 1,5 milhões de espectadores

Últimos lançamentos foram nos anos de 2010 e 2017, respectivamente

O filme Meu Malvado Favorito 4, que estreou na última quinta-feira (4), é a nova animação da Universal Pictures e ficou entre os filmes mais assistidos nos cinemas do país no fim de semana. Com um público de mais de 1.5 milhão de pessoas e movimentando cerca de R$ 31 milhões em bilheteria, incluindo as vendas de ingressos feitas antes na estreia, na quarta-feira (3). Os números também representam a maior abertura da franquia no Brasil, ultrapassando os filmes lançados em 2010 e 2017. Na aventura, o supervilão favorito de todo o mundo e sua esposa, Lucy, dão as boas-vindas a um novo membro da família, o Gru Jr., cujo propósito é, basicamente, atormentar seu pai. Além disso, Gru enfrenta novos inimigos, como Maxime Le Mal e sua namorada Valentina, que são tão malévolos que não deixam alternativa à família Gru senão fugir. No time de dubladores nacionais, Leandro Hassum e Maria Clara Gueiros retornam aos papéis de Gru e Lucy, enquanto Lorena Queiroz estreia na franquia interpretando a personagem Poppy.