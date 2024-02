Michel ganha Prova do Anjo, se livra do paredão e coloca Bia e Alane no Monstro

Brother indicará uma pessoa ao paredão, que será formado neste domingo

Divulgação/Globo Michel ganhou a prova do anjo, um carro e o direito de indicar alguém ao paredão



A Prova do Anjo desta semana no “BBB 24” foi realizada neste sábado, 17, e terminou com a vitória do participante Michel. Com exceção de Raquele, a líder, os brothers foram divididos em duplas, que precisavam percorrer um labirinto e achar placas com letras a fim de formar a palavra Equinox, carro que foi colocado como prêmio ao vencedor. A dupla Michel e Giovana se classificou para a final, para desespero de Bia, que fez dupla com Pitel e estava confiante na vitória — elas ficaram em segundo lugar. A vendedora chorou bastante e foi consolada por Matheus, Deniziane e Alane.

Na final, Michel escolheu a chave que ligava o veículo e ficou com o prêmio. “Como vou pagar o IPVA disso?” brincou o brother. Ele deu o Castigo do Monstro para Bia e Alane, que terão de se vestir de biscoitos mágicos. Para o Almoço do Anjo, foram convidadas Giovanna, Raquele e Yasmin Brunet. Com a vitória, Michel está imune e ainda indicará uma pessoa ao paredão, que será formado neste domingo, 18,