Wanessa Camargo diz que sonhou com cancelamento e faz previsão sobre final do ‘BBB 24’

Cantora manifestou desejo de deixar o reality show

Reprodução/BBB Wanessa Camargo conversa com Isabelle durante festa



A cantora Wanessa Camargo ficou reflexiva durante a festa do “BBB 24” desta sexta-feira, 16. Em conversa com a amiga Yasmin Brunet, ela relatou um sonho no qual estava cancelada. “”Fui até duas mulheres e perguntei se tinha doce vegano. Elas falaram ‘não’ e começaram: ‘Você está degradando sua vida, sua imagem, indo ladeira abaixo'”, contou a filha de Zezé di Camargo. Fora do confinamento, a artista tem sido alvo de críticas por seus embates com Davi. Mais tarde, em papo com Isabelle, Wanessa disse que deseja sair do Big Brother” e fez uma previsão sobre os três primeiros colocados: “As três pessoas que eu acho que vão para a final: Davi, Bia e você”.