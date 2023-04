Michelle Yeoh aparece caracterizada nos bastidores do filme ‘Wicked’

Estrela de ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ está no elenco do musical que terá Ariana Grande e Cynthia Erivo nos papéis principais

Reprodução/ twitter @etnow Michelle Yeoh, vencedora do Oscar de Melhor Atriz, está no elenco do musical



Após Ariana Grande ser flagrada nas filmagens do filme Wicked, foi a vez de outro grande nome do elenco aparecer caracterizada. Michelle Yeoh teve suas primeiras imagens divulgadas nos bastidores das gravações. A protagonista de ‘Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo’ e vencedora do Oscar de Melhor Atriz, apareceu de cabelos brancos e um vestido verde e dourado para a sua personagem Madame Morrible. As imagens foram divulgadas na sexta-feira, 28, pelo Entertainment Tonight. O filme é uma adaptação do famoso musical e da história O Mágico de Oz. No elenco estão Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Bowen Yang e outros. O longa-metragem de Jon Chu tem estreia prevista para 1º de janeiro de 2025.