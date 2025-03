Millie Bobby Brown se declara ao Brasil e anuncia show de Pabllo Vittar em evento de novo filme da Netflix

Atriz britânica está em São Paulo para divulgar ‘The Electric State’, um longa futurista que também conta com Chris Pratt, Giancarlo Esposito e Stanley Tucci

Breno da Matta/Netflix Pabllo Vittar e Millie Bobby Brown em trio elétrico no Campo de Marte para divulgar o filme The Eletric State



A atriz britânica Millie Bobby Brown marcou presença em um evento da Netflix realizado nesta sexta-feira (14) em São Paulo para divulgar o filme The Electric State, que estreou na plataforma de streaming no mesmo dia. Ao lado dos diretores Anthony e Joe Russo, Brown subiu em um trio elétrico montado em um hangar do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, para interagir com os fãs. Durante sua breve participação, ela expressou carinho pelo Brasil e pelos admiradores brasileiros.

“Eu amo os meus fãs brasileiros, estou muito feliz de estar aqui, adoro vir ao Brasil”, afirmou a atriz, que ainda pediu ajuda para arriscar algumas palavras em português: “Eu amo vocês!”. A surpresa da noite ficou por conta da apresentação de Pabllo Vittar, anunciada pela própria Millie Bobby Brown. A britânica elogiou a cantora e mostrou entusiasmo com sua presença.

Cerca de 1.400 pessoas compareceram ao evento, incluindo influenciadores como Thaynara OG, Brino e Camila Pudim. A noite contou com música do bloco Cornucópia Desvairada, do DJ Ubunto e do duo Deekapz, em uma fusão entre o universo retrofuturista do filme e a atmosfera carnavalesca brasileira.

The Electric State é ambientado em uma versão alternativa dos anos 1990 e acompanha a jornada de uma jovem órfã pelo oeste dos Estados Unidos em busca de seu irmão mais novo, com a companhia de um robô e um contrabandista. O elenco também conta com Chris Pratt, Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Norman, Giancarlo Esposito e Stanley Tucci. O longa é a sexta produção da parceria entre a Netflix e a AGBO, produtora dos irmãos Russo.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA