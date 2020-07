6 minisséries curtinhas de 2020 para maratonar e se distrair da pandemia

Lista reúne novidades disponíveis nas plataformas streaming para assistir tudo em um fim de semana

Reprodução Criada por Ryan Murphy, 'Hollywood' reimagina história da indústria do cinema americano



O que não faltam são novidades nas plataformas streaming para quem quer se distrair das notícias da pandemia, mas para quem está com preguiça de engatar em longas séries a dica é apostar em produções limitadas. Entre 4 a 10 episódios, minisséries disponíveis na Netflix, Prime Video e HBO Go podem ser uma boa pedida para a sua maratona de fim de semana. A Jovem Pan reuniu uma seleção de seis minisséries para quem quiser se conhecer novas e impactantes histórias feitas na medida certa para uma degustação sem compromisso. Aproveite!

Nada Ortodoxa

Uma história forte e delicada ao mesmo tempo, em “Nada Ortodoxa” acompanhamos a jornada de Esty, uma judia ultra-ortodoxa que foge de seu marido e família, em Nova York, com destino a Berlim para se reconectar com seu passado. No novo país, Esty descobre sua verdadeira vocação com amigos inesperados e está pronta para iniciar o próximo capítulo de sua vida aos 19 anos. São quatro episódios para assistir e se surpreender. Disponível na Netflix.

Hollywood

Criada por Ryan Murphy, conhecido por, entre outras produções, “American Horror Story“, a minissérie “Hollywood” é leve e gostosa de assistir. Murphy reimagina os anos dourados do cinema americano com destaque para atores negros e estrangeiros protagonizando filmes. Personagens reais aparecem na série, como Hattie Mcdaniel, a primeira negra a ganhar um Oscar, e o galã Rock Hudson. São sete episódios que dão um quentinho no coração. Disponível na Netflix.

Little Fires Everywhere

Reese Whiterspoon e Kerry Washigton estrelam uma história densa, mas muito bem contada em “Little Fires Everywhere“. Quando uma mãe e sua filha negras se mudam para um subúrbio modelo, logo suas vidas entram em conflito com a família Richardson, todos brancos, ricos e aparentemente feliz. Os segredos de ambas famílias, no entanto, logo surgem quando suas vidas se cruzam nos oito episódios da produção. Disponível no Prime Video.

Tiger King

“Tiger King” surpreendeu muita gente, quebrou recordes de audiência e, de quebra, ainda realizou o sonho de Joe Exotic em ser famoso. A produção que acompanha a ascensão e queda do criador americano de grandes felinos virou febre nas redes sociais. A bizarrice dos personagens misturado ao sofrimento dos animais e uma investigação de assassinato foi a receita para o sucesso da minissérie de sete episódios. Disponível na Netflix.

Jeffrey Epstein: Poder e Perversão

Acompanhar a trajetória do bilionário Jeffrey Epstein não é fácil. Acusado de ser o responsável por um esquema de pirâmide sexual com menores de idade por pelo menos 20 anos, o espectador precisa ter estômago forte para encarar tanto sofrimento, corrupção e covardia por parte de Epstein. Recentemente, Ghislaine Maxwell, ex-namorada do bilionário, também foi presa acusada de participação no tráfico sexual de mulheres. A minissérie tem quatro episódios. Disponível na Netflix.

The Outsider

Um mistério sobrenatural rodeia “The Outsider“, minissérie que apresenta um detetive incrédulo que precisa investigar violentas mortes de crianças que não parecem ter explicação lógica. Para quebrar suas próprias limitações, ele pede ajuda de uma paranormal que revela indícios de uma entidade maléfica por trás dos crimes. São dez episódios de pura tensão e um incrível desfecho. Disponível no HBO Go.