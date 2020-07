Para relaxar: Veja 15 produções que chegam aos streamings em julho

Tem muita novidade chegando no Globoplay, Prime Video e Netflix para distrair a sua quarentena

Reprodução De série documental à lenda do Rei Arthur: opções não faltam para escolher em julho nos catálogos dos streamings



Já que muitas pessoas permanecem em casa por causa das medidas de isolamento social durante a pandemia de coronavírus, nada melhor do que assistir um bom filme ou série para distrair a mente das notícias do dia a dia.

Em julho, muitas novidades chegam ao Globoplay, Prime Video e Netflix, entre elas, o aguardado documentário sobre a turnê de Sandy & Junior, o filme “O Escândalo” com Margot Robbie e Charlize Theron, e a série documental sobre o vidente Walter Mercado.

Veja abaixo mais opções para relaxar na quarentena.

Globoplay

Diário de um Confinado (3 de julho)

Gravado à distância, Bruno Mazzeo retrata o dia a dia de um cidadão de classe média que acaba se vendo obrigado a tocar a vida dentro de casa durante a quarentena do novo coronavírus.

Chuck (10 de julho)

Todos os episódios da comédia “Chuck” chegarão ao streaming da Globo em julho. Na trama, um expert em computadores realiza uma transferência massiva de dados importantes direto no seu cérebro e agora precisa ser protegido pela CIA.

Sandy & Junior: A História (10 de julho)

Com sete episódios, a série documental vai acompanhar o retorno dos irmãos Sandy & Junior aos palcos em comemoração aos 30 anos de carreira.

Sandy & Junior: Nossa História (17 de julho)

Um dos shows da turnê “Nossa História“, filmado em 2019, será disponibilizado na íntegra no Globoplay. No mesmo dia, também será disponibilizado o DVD para venda.

Vale Tudo (20 de julho)

A novela clássica dos anos 80 finalmente chega ao Globoplau em julho. Na trama, Raquel Accioli é o oposto da filha Maria de Fátima, que vende a casa da família e foge com o dinheiro para o Rio de Janeiro.

Prime Video

Mad Men (3 de julho)

A série que acompanha o ramo da publicidade dos anos 60 nos Estados Unidos estreia completa no catálogo do Prime Video em julho. A produção tem Jon Hamm e Elisabeth Moss no elenco.

Arquivo X (7 de julho)

Aliens, mistérios e fenômenos do céu são investigados por agentes especiais do FBI, que analisa os casos inexplicáveis conhecidos como Arquivo X.

Sons of Anarchy (15 de julho)

A série sobre a gangue de motoqueiros sque egue suas próprias leis e comanda, por debaixo dos panos, o tráfico de armas na região da aparentemente pacata da cidade de Charming estreia completa no Prime Video.

O Escândalo (23 de julho) Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie estrelam o filme que narra as denúncias de assédio sexual feitas pelas funcionárias da Fox News contra Roger Ailes, editor-chefe da rede americana. A Volta ao Mundo em 80 Dias (26 de julho) Jackie Chan estreia o clássico em que acompanha um inventor que é desafiado por outro a dar a volta ao mundo em 80 dias.