Ministro da Justiça chama filme com Porchat e Gentili de ‘asqueroso’ e diz que tomará providências

Anderson Torres disse que já determinou que o ministério adote ‘providências cabíveis para o caso’; Mario Frias declarou que Secretaria da Cultura fará o mesmo

Reprodução/Netflix Cena de 'Como se Tornar o Pior Aluno da Escola' com Fábio Porchat gerou polêmica



O atual ministro da Justiça e Segurança Pública Brasil, Anderson Torres, comentou sobre o filme “Como se Tornar o Pior Aluno da Escola”, que virou alvo de críticas nas redes sociais após viralizar uma cena de cunho sexual protagonizada pelo ator Fábio Porchat e por dois atores mirins. O longa, que também conta com Danilo Gentili no elenco, foi lançado em 2017 e está disponível na Netflix. O apresentador do “The Noite” e o criador do “Que História É Essa Porchat?” foram acusados de estimular a pedofilia e a plataforma de streaming criticada por incluir o filme no seu catálogo. O ministro da Justiça também se manifestou e declarou que o caso não ficará impune. “Assim que tomei conhecimento de detalhes asquerosos do filme ‘Como se Tornar o Pior Aluno da Escola’, atualmente em exibição na Netflix, determinei imediatamente que os vários setores do Ministério da Justiça e Segurança Pública adotem as providências cabíveis para o caso”, escreveu no Twitter.

Mario Frias, atual secretário Especial de Cultura, parabenizou Anderson pelo seu posicionamento e acrescentou: “Estamos fazendo o mesmo aqui na Cultura. Isso não pode continuar!”. Após parar nos assuntos mais comentados do Twitter, Gentili rebateu os ataques que sofreu no último domingo, 13, e disse que segue sorrindo. “O maior orgulho que tenho na minha carreira é que consegui desagradar com a mesma intensidade tanto petista quanto bolsonarista. Os chiliques, o falso moralismo e o patrulhamento: veio forte contra mim dos dois lados. Nenhum comediante desagradou tanto quanto eu”, afirmou o apresentador do SBT nas redes sociais. Veja a cena do filme “Como se Tornar o Pior Aluno da Escola” que virou assunto nas redes sociais:

Filme “Como se tornar o pior aluno da escola” com Danilo Gentili e Fábio Porchat. Isso não é humor! 🤮🤮 pic.twitter.com/xO1JToaLne — Jouberth Souza (@Jouberth19) March 13, 2022

Assim que tomei conhecimento de detalhes asquerosos do filme “Como se tornar o pior aluno da escola”, atualmente em exibição na @NetflixBrasil , determinei imediatamente que os vários setores do @JusticaGovBR adotem as providências cabíveis para o caso!! — Anderson Torres (@andersongtorres) March 13, 2022