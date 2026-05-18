Mistério, assassinato e clima de True Detective: HBO divulga trailer inédito de Lanternas

A nova série estreia em agosto

Divulgação/HBO Novo trailer traz mais cenas de ação, destaca os poderes dos anéis dos Lanternas e reforça a química entre os protagonistas



Os fãs da DC finalmente ganharam um novo vislumbre de Lanternas. A HBO divulgou nesta segunda-feira (18) um trailer inédito da aguardada série baseada nos Lanternas Verdes, e o material já deixou claro: esqueça o tom tradicional de super-herói, porque a produção promete mergulhar em suspense, investigação criminal e uma atmosfera bem mais sombria do que o público esperava.

O novo trailer traz mais cenas de ação, destaca os poderes dos anéis dos Lanternas e reforça a química entre os protagonistas Hal Jordan e John Stewart. Mas o que mais chamou atenção foi o tom quase investigativo da trama, lembrando séries como True Detective, algo que já vinha sendo apontado nos bastidores da produção.

A série acompanha os Lanternas Verdes Hal Jordan e John Stewart, dois policiais intergalácticos encarregados de proteger o universo. Mas, dessa vez, a missão deles não acontece no espaço.

A dupla acaba investigando um misterioso assassinato em uma pequena cidade de Nebraska, nos Estados Unidos, um caso aparentemente comum, mas que rapidamente revela conexões muito maiores, incluindo possíveis ameaças alienígenas e conspirações perigosas. O mistério deve funcionar como fio condutor da temporada, enquanto segredos do passado começam a vir à tona.

Segundo informações divulgadas sobre a produção, a narrativa será dividida entre duas linhas temporais, explorando acontecimentos do passado e do presente que impactam diretamente o futuro do novo universo compartilhado da DC criado por James Gunn.

O veterano Hal Jordan será interpretado por Kyle Chandler, enquanto o novato John Stewart ganha vida através de Aaron Pierre.

O elenco ainda conta com Nathan Fillion reprisando Guy Gardner, além de Laura Linney, Kelly Macdonald e Ulrich Thomsen em papéis importantes. A série tem criação de Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King, trio conhecido por apostar em narrativas mais densas e psicológicas.

A HBO confirmou que Lanternas estreia em 16 de agosto de 2026, com lançamento simultâneo na HBO e na HBO Max. A primeira temporada terá oito episódios e fará parte do “Capítulo Um: Deuses e Monstros”, a nova fase do universo DC comandado por James Gunn e Peter Safran.

Depois do trailer, uma coisa parece clara: Lanternas não quer ser apenas “mais uma série de herói”. E talvez seja justamente isso que esteja deixando os fãs tão curiosos.