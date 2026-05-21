Netflix revisita julgamento polêmico de Michael Jackson em novo documentário
A Netflix está pronta para mergulhar em um dos episódios mais controversos da história da cultura pop com Michael Jackson: The Verdict, nova série documental que revisita o julgamento criminal enfrentado pelo Rei do Pop em 2005. A produção em três episódios promete revisitar um caso que mobilizou o mundo e continua gerando debates mais de duas décadas depois.
O documentário aborda o processo judicial que colocou Michael Jackson no centro de uma intensa tempestade midiática após acusações de abuso sexual infantil envolvendo o adolescente Gavin Arvizo. Na época, o cantor enfrentou múltiplas acusações e poderia ser condenado a mais de 20 anos de prisão. Após um julgamento que durou cerca de quatro meses, Jackson foi absolvido de todas as acusações em junho de 2005.
Diferente de outras produções sobre o astro, Michael Jackson: The Verdict promete uma reconstrução mais detalhada dos bastidores do tribunal, trazendo depoimentos de jurados, jornalistas, testemunhas e pessoas que acompanharam o caso de perto. Como câmeras não eram permitidas dentro da corte durante o julgamento, a série busca oferecer uma visão mais aprofundada sobre o que realmente aconteceu nos bastidores daquele processo que marcou a carreira do cantor.
Dirigida por Nick Green, a produção chega em um momento de renovado interesse sobre a trajetória do artista, impulsionado pelo sucesso recente da cinebiografia Michael. No entanto, enquanto o filme focou na ascensão artística do astro, o documentário da Netflix promete enfrentar diretamente um dos momentos mais delicados e controversos de sua história.
Michael Jackson: The Verdict estreia na Netflix no dia 3 de junho de 2026.
