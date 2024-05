Morgan Spurlock, diretor de ‘Super Size Me’, morre aos 53 anos

Documentarista morreu nesta quinta-feira (24) a complicações de um câncer; no filme, cineasta analisa indústria de fast food ao se alimentar diariamente de lanches do McDonald’s durante um mês

ANGELA WEISS/AFP Além da indicação ao Oscar, o documentarista conquistou o prêmio de melhor diretor no Festival de Sundance e melhor roteiro de documentário no WGA Awards



O documentarista Morgan Spurlock morreu aos 53 anos nesta quinta-feira (23). Segundo a família de Morgan, a morte foi causada por complicações do câncer. O cineasta ficou conhecido pelo filme”Super Size Me“, lançado há exatos 20 anos e indicado ao Oscar de Melhor Documentário.”Foi um dia triste, quando nos despedimos do meu irmão Morgan. Morgan deu muito através de sua arte, ideias e generosidade. Hoje o mundo perdeu um verdadeiro gênio criativo e um homem especial. Estou muito orgulhoso de ter trabalhado junto com ele”, declarou Chris Spurlock, irmão e parceiro do diretor em alguns de seus projetos, segundo a revista americana Variety.

Quem foi Morgan Spurlock?

Nascido em 7 de novembro de 1970, em Parkersburg, nos Estados Unidos, Spurlock deixa dois filhos, Laken e Kallen, além dos dois irmãos e dos pais, ainda vivos. Em 2017, no auge do movimento #MeToo e em meio as acusações contra Harvey Weinstein e Kevin Spacey, Spurlock se pronunciou. “Eu sou parte do problema. Na minha vida, houve vários momentos que se assemelham ao que vemos nas notícias. Quando estava na universidade, uma garota com que fiquei por uma noite me acusou de estupro. Não houve queixas ou investigações, mas ela escreveu sobre isso em um trabalho de classe e colocou o meu nome”, recordou o americano. Na declaração, ele também expôs que foi vítima de um abuso sexual na infância. Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Super Size Me — A dieta do palhaço

Durante a produção de “Super Size me — A dieta do palhaço”, Spurlock comeu apenas lanches do McDonald’s no café-da-manhã, almoço e jantar durante um mês. Ele acabou engordando 11 kg e sofreu fortes aumentos de colesterol e da pressão arterial. Além da dieta limitada, o cineasta se submeteu a uma série de regras ao longo do experimento. Ele, por exemplo, não poderia recusar a opção “Super Size” caso ela fosse oferecida pelos atendentes da rede. Além da indicação ao Oscar, o documentarista conquistou o prêmio de melhor diretor no Festival de Sundance e melhor roteiro de documentário no WGA Awards. Após a repercussão do filme, a rede de fast food chegou a descontinuar a opção “Super Size” de suas unidades. A produção se tornou alvo de críticas em relação à falta de transparência de Spurlock quanto a detalhes de sua dieta. Uma sequência do filme, também dirigida pelo americano, foi lançada em 2017, em que focava sua atenção contra a indústria do frango.