Documentário de Celine Dion ganha primeiro trailer; confira

Produção mostra os bastidores da luta da cantora contra a Síndrome da Pessoa Rígida; estreia está marcada para o dia 25 de junho

EFE O documentário foi produzido pela cineasta indicada ao Oscar, Irene Taylor



O Prime Video divulgou nesta quinta-feira (23) o trailer oficial de “Eu Sou: Celine Dion”. O documentário chega ao serviço de streaming no dia 25 de junho. A produção mostra os bastidores da luta da cantora Celine Dion contra doença rara, Síndrome da Pessoa Rígida. A artista compartilhou o diagnóstico em 2022. Essa condição afeta o sistema nervoso central, principalmente o cérebro e a medula espinhal, causando espasmos musculares. Sobre sua saúde, Celine conta: “Eu fui diagnosticada com um transtorno neurológico muito raro e eu não estava pronta para falar nada antes. Mas eu estou pronta agora”. No fim do trailer, é possível ver a cantora chorar ao dizer como sente falta de estar com seus fãs em shows: “Não é difícil fazer um show, sabe. É difícil cancelar um. Eu estou trabalhando duro todos os dias, mas eu tenho que admitir que tem sido uma luta. Eu sinto tanta falta. As pessoas, eu sinto falta delas”.

Além disso, servindo como uma carta de amor aos seus fãs, a produção destaca como a música guiou a vida da cantora. No trailer, há vídeos antigos da carreira e vida de Celine, bem como momentos mais recentes e depoimentos da cantora. “Minha voz é condutora da minha vida. Quando sua voz traz alegria para você, você é o melhor de si mesmo. Eu preciso do meu instrumento”, diz ela. O documentário foi produzido pela cineasta indicada ao Oscar, Irene Taylor com Stacy Lorts e Julie Begey Seureau para a Vermilion Films e Tom Mackay para a Sony Music Vision. Dave Platel e Denis Savage atuam como produtores executivos da Les Productions Feeling, com Shane Carter, da Sony Music Entertainment Canada, e Krista Wegener, da Sony Music Vision. A venda foi negociada pela Sony Music Vision.

Veja o trailer: