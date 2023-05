Morre a apresentadora Palmirinha Onofre, ícone dos programas de culinária na TV

Cozinheira estreou na televisão em 1994, comandou programa na TV Gazeta por 11 anos e fez até filme; ela estava internada desde abril com problemas renais crônicos

Reprodução/Instagram/@vovopalmirinha Apresentadora Palmirinha Onofre morreu aos 91 anos



Morreu neste domingo, 7, aos 91 anos, a apresentadora de televisão Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos. Ela estava internada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde o dia 11 de abril. O comunicado divulgado nas redes sociais da cozinheira informa que a família está “consternada e inconsolável”. Referência em programas culinários, Palmirinha estreou na televisão em 1994, aos 63 anos, quando apareceu em uma reportagem do programa comandado por Silvia Popovic, na Band. Lá, chamou a atenção de Ana Maria Braga, que a convidou para uma participação no “Note e Anote”, da Record — que posteriormente virou um quadro. Em 1999, foi chamada para apresentar o “TV Culinária”, na TV Gazeta, sua casa por 11 anos. Entre 2012 e 2015, comandou o “Programa da Palmirinha” no canal Bem Simples/Fox Life. Seu último trabalho na TV foi em 2019, como jurada do reality “Chef ao Pé do Ouvido”. Ela deixa três filhas, seis netos e seis bisnetos.

Palmirinha marcou época na TV como referência de programas culinários. Foi, ao lado de Ana Maria, uma das primeiras a usar um boneco como interlocutor (o Guinho). “Seu jeito simples e cativante de apresentar suas receitas foi o que possibilitou ganhar uma legião de fãs, amiguinhas e amiguinhos, como os chamava”, diz o comunicado divulgado pela família. O sucesso na TV a colocou nas telonas, com uma participação especial em “Internet: O Filme”, de 2017. Os detalhes sobre o velório e o enterro serão “divulgados em breve”.